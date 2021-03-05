Госсекретарь США предупредил Россию о «последствиях» за отравление Скрипалей и Навального

Руководитель дипломатии США Энтони Блинкен выпустил резкое заявление в адрес властей РФ в связи с годовщиной событий в Солсбери. 3 марта 2018 года в этом английском городе в результате применения боевого токсина «Новичок» отравление получили бывший офицер разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Как написал Блинкен в Twitter, «три года назад Россия при помощи химического оружия отравила на территории Великобритании Сергея Скрипаля и его дочь».

«Вновь подчеркиваем приверженность США справедливости для всех, кто стал жертвой неоднократного применения химоружия Россией — включая Алексея Навального», — сообщил госсекретарь.

Глава Госдепартамента добавил, что Москва может ожидать дальнейшего ответа за эти случаи: «У действий России есть (будут) последствия».

На этой неделе Вашингтон ввел в отношении РФ первый раунд санкций за отравление оппозиционного политика. В ведомстве Блинкена предупредили, что у Кремля есть возможность избежать второго раунда, если он избавится от «необъявленной программы» химоружия, к которому и относится найденное западными лабораториями в организме Навального вещество «Новичок».

Российский МИД назвал новые американские санкции враждебным выпадом, а инцидент с оппозиционером — спланированной провокацией для вмешательства во внутренние дела страны.

Против России также вводились санкции за инцидент со Скрипалями. Россия прислала в Солсбери, где жил двойной агент, отравителей из военной разведки ГРУ, которые въехали в королевство по паспортам на имя Александра Петрова и Руслана Боширова и намазали «Новичком» ручку в доме Скрипаля, проходившего на родине по делу о госизмене. Флакон с ядом, замаскированный под духи, подозреваемые выбросили, его нашла местная жительница Дон Стерджес. В результате женщина насмерть отравилась «Новичком», а ее друг Чарли Роули пострадал. Скрипали выжили и были перевезены западными спецслужбами в безопасное место.

В августе 2020 года лидер российской оппозиции Алексей Навальный после отравления, факт которого не признается Кремлем, впал в кому. Пациент был перевезен на лечение в Берлин, для чего потребовалось разрешение президента Владимира Путина. Восстановившись, политик 17 января вернулся на родину и был задержан и вскоре осужден по делу «Ив Роше» — его условный срок (истекший к тому моменту) заменили реальным.