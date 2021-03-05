Гособлигации РФ рухнули на новостях о подготовке «разгромных» санкций

Ужесточение санкционной риторики Запада прокатило рынок российского госдолга на «американских горках».Спустя день после рекордного за четыре месяца роста цены долговых бумаг правительства РФ обвалились на максимальную за полгода величину после того, как Bloomberg cо ссылкой на источники сообщил, что Лондон и Вашингтон рассматривают дополнительные санкции против России.

По данным агентства, под ударом могут оказаться российские олигархи, а также суверенный долг, при условии что Кремль откажется допускать инспекторов на объекты химического оружия и снова нарушит международные нормы, запрещающие его применение.

Хотя запрет на операции с российским долгом рассматривается как крайний сценарий, а его введение Джо Байден намерен координировать с ЕС , страх перед санкциями ударил по рынку ОФЗ, который пытается оправиться от распродажи в начале года.

В первый час торгов на МосБирже индекс RGBI, отслеживающий цены облигаций федерального займа, сдал весь показанный накануне рост, проседая на 0,59% — максимально с 17 августа.

На 13.47 мск 6-летние ОФЗ 26207 дешевеют на 0,62%, 10-летние ОФЗ 26218 — на 0,63%, а 19-летние ОФЗ 26230 теряют в цене 1%. Доходности этих выпусков выросли до 6,38%, 6,73% и 6,94% соответственно.

«Возможность введения санкций на ОФЗ присутствует среди опций давно», — напоминает директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой. США рассматривали такие санкции еще в 2017 году, но отказались от них при администрации Дональда Трампа. В 2018-м в конгресс было внесено не менее шести законопроектов, которые запрещали бы американским инвесторам держать российские бумаги. Но ни один из них не дошел до голосования.

Хотя история не новая, явный сигнал о возможности жестких мер будет, вероятно, сдерживать дальнейшее восстановление рынка до прояснения ситуации, отмечает Полевой.

Рубль стоически переносит угрозу, которая в худшем случае породит отток капитала из России на 42 млрд долларов — столько, по оценке ЦБ, нерезиденты держат в рублевых бумагах Минфина.

На вечерних торгах в четверг курс доллара подскакивал на рубль, но дальше двинуться на смог. На 13.55 мск пятницы сделки с расчетом завтра проходят на валютном рынке по 74,62 рубля за доллар (-0,11%) и 89,06 рубля за евро (-0,43%).

Рубль поддерживает дорожающая нефть, а также тот факт, что санкции заявлены как экстремальная мера и будут введены при повторном нарушении запрета на применении химического оружия, указывает президент ИГ «Московские партнеры» Евгений Коган.

Кроме того, опасность вложений в Россию — не новость для инвесторов. «Наш госдолг давно токсичен, и тот, кто в нем сидит или покупает, давно все для себя решил», — отмечает Коган.