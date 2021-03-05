Госдолг США к 2051 году достигнет 202% ВВП

Государственный долг Соединенных Штатов к концу текущего года превысит объем национального ВВП, а к 2051 году увеличится еще почти в два раза и достигнет 202% ВВП. Такой прогноз содержится в опубликованном в четверг новом докладе Бюджетного управления Конгресса США.

Как свидетельствуют его специалисты, американский госдолг, по имеющимся расчетам, должен «к концу 2021 года <…> достичь уровня 102% ВВП». «Долг достигнет 107% ВВП (превысив исторический максимум) в 2031 году и практически удвоится до 202% ВВП к 2051 году», — отмечается в документе.

«Растущее долговое бремя может усилить риск налогово-бюджетного кризиса и роста инфляции, а также подорвать доверие к доллару США, что сделает более затратным финансирование государственной и частной деятельности на международных рынках», — отмечают также специалисты.

Резкий рост национального долга США объясняется прежде всего экстренными расходами американского правительства на преодоление экономического кризиса, который был вызван пандемией, спровоцированной новым коронавирусом.

В целом, по данным Минфина США, общий уровень госдолга США в начале марта превысил 28 трлн долларов. Из них более 21 трлн долларов относится к долгу перед физическими и юридическими лицами внутри страны, а также иностранными государствами и организациями. Именно об этом виде долга идет речь и в докладе Бюджетного управления Конгресса. Еще более 6 трлн долларов относится к так называемому внутригосударственному долгу, который представляет собой долг федерального правительства перед специальными трастовыми фондами, в частности, фондами социального страхования.

В нынешнем докладе управления также уточняется, что дефицит федерального бюджета США достигнет в 2021 году, по всей видимости, 10,3% ВВП. Это будет один из самых крупных дефицитов начиная с 1945 года, не считая только рекордный дефицит 2020 года, который составил 14,9%. В целом по мере завершения пандемии дефицит, по оценке специалистов, вернется в нормальное состояние, а однако в долгосрочной перспективе он будет продолжать расти