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Google создает устройство для улавливания отдельных голосов из толпы

В материнской компании Google работают над секретным устройством, улучшающим слух, сообщает Business Insider.

Подразделение, разрабатывающее устройство, называется «совершенно секретным» — подразделение Alphabet. Новое устройство будет использовать дополненную реальность для того, чтобы расширить возможности слуха обычного человека.

Над проектом начали работать в 2018 году, сообщает издание. С тех пор компания выпустила несколько прототипов и получила одобрение сооснователя Google Сергея Брина.

Новое устройство предлагают надевать на уши, оно будет оснащено различными датчиками и микрофонами. Один из вариантов применения технологии — изолирование речи одного человека в толпе.

Представитель подразделения X подтвердил существование проекта, «изучающего будущее слуха», однако он находится на начальной стадии. Новинка должна будет в первую очередь помочь людям с проблемами слуха.

5 марта, 2021 | Tags: | Category: Наука, Новости, США Обсудить на форуме сайта ﻿
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