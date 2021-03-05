Google создает устройство для улавливания отдельных голосов из толпы

Подразделение, разрабатывающее устройство, называется «совершенно секретным» — подразделение Alphabet. Новое устройство будет использовать дополненную реальность для того, чтобы расширить возможности слуха обычного человека.

Над проектом начали работать в 2018 году, сообщает издание. С тех пор компания выпустила несколько прототипов и получила одобрение сооснователя Google Сергея Брина.

Новое устройство предлагают надевать на уши, оно будет оснащено различными датчиками и микрофонами. Один из вариантов применения технологии — изолирование речи одного человека в толпе.

Представитель подразделения X подтвердил существование проекта, «изучающего будущее слуха», однако он находится на начальной стадии. Новинка должна будет в первую очередь помочь людям с проблемами слуха.