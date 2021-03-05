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ЕС — боевики Донбасса «имеют в избытке российское оружие»

Евросоюз (ЕС) заинтересовался российским вооружением в Донбассе: ранее миссия ОБСЕ обнаружила там радиолокационную станцию 51У6 «Каста-2Е1», которую также используют в ВС РФ. Об этом пишет «Укринформ» со ссылкой на заявление ЕС.

Отмечается, что ЕС с обеспокоенностью принял во внимание тот факт, что в Донбассе обнаружили такое вооружение в значительном количестве. В объединении призвали Россию «повлиять на подконтрольные ей марионеточные вооруженные формирования» и прекратить эскалацию.

«Растет число целенаправленных обстрелов (…), что приводит к новым жертвам среди украинских военнослужащих», — заключили в заявлении. ЕС призвал Москву сделать все возможное для сохранения перемирия.

5 марта, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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