Друзья и коллеги Меган Маркл выступили в ее поддержку после обвинений

После того как издание The Times написало о травле со стороны 39-летней Меган Маркл в отношении ее бывших сотрудников во дворце, в поддержку бывшей актрисы выступили ее коллеги и друзья.

Актриса Габриэль Юнион, которая прочитала статью, ответила на нее мемом из фильма «Семейка Брэди», намекнув на то, что все описанное там — неправда.

«Конечно, Джен».

Актриса Кришелл Стаус призналась, что была удивлена, что так много людей ненавидят Меган.

Я беспокоюсь о здравомыслии людей, которые могут так сильно ненавидеть кого-то, кого они не знают,

— написала она.

А рэпер Chance the Rapper после заявления Букингемского дворца о планах начать расследование этой ситуации спросил у подписчиков, злятся ли они всякий раз, когда дворец так неоднозначно высказывается в адрес герцогини.

Актриса Джамила Джамил была крайне возмущена тем, как королевская семья ведет себя в отношении беременной Меган.

Если дворец считает нормальным так публично поступать с беременной женщиной, можем ли мы себе представить, через что ее заставляли проходить в частном порядке? Представители дворца, кажется, очень напуганы. Ее интервью еще даже не вышло. Что они скрывают? Смрад от их отчаяния просто отвратителен,

— написала она.

А Джон Коуэн, бывший исполнительный продюсер сериала «Форс-мажоры», который прославил Меган как актрису, отозвался о ней очень тепло.

Проработав с ней три года во времена, когда она еще не была герцогиней, я видел сердечного, доброго и заботливого человека,

— отметил он.

Близкая подруга герцогини — писательница и телевизионный продюсер Линдси Джилл Рот — посвятила ей в инстаграме целый пост и назвала ее невероятно добрым человеком.

Мег всегда отличалась добротой. Доброжелательность живет в ней. И я говорю об этом после 22 лет близкой дружбы с ней. Я лично видела, как она относится к своим друзьям, их семьям и коллегам.

Если она едет с вами на пассажирском сиденье, то при малейшем ударе она выставит вперед правую руку, чтобы обеспечить вашу безопасность. Если у вас есть конкретная цель, она поможет вам достичь ее. Если вам когда-нибудь посчастливится встретиться с Мег, вы увидите бескорыстного, благородного друга, которого мне так повезло встретить. Она веселая и забавная, громко смеется. И умная. Она больше, чем просто легенда.

Она была такой, когда мы вместе учились в Северо-Западном университете; она была такой же в Лос-Анджелесе, когда ходила на прослушивания; она была такой, когда жила в Торонто и снималась в «Форс-мажорах» в роли Рэйчел Зейн; она была этой женщиной до того, как вы узнали, что она встречается с Гарри; она была такой после того, как вы узнали, что она встречается с Гарри; она была такой, когда стала герцогиней Сассекской, и она все еще, без сомнения, та же самая женщина и сегодня,

— заключила она.

Меган Маркл и Линдси Джилл Рот