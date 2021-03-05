Десять самых ожидаемых фильмов весны — что посмотреть

В Украине действует адаптивный карантин, а значит во многих областях кинотеатры работают. Рассказываем, на что стоит пойти.

Райя и последний дракон

Disney, премьера в Украине 4 марта.

Воительница Райя покидает свое раздробленное королевство Кумандра (выдуманная паназиатская страна, в которой собрано по чуть-чуть из Вьетнама, Таиланда, Индонезии и других стран), чтобы найти последнего сохранившегося в природе дракона и победить с его помощью зло.

Азиатский зритель непременно обнаружит множество близких и понятных ему элементов, а западный — наоборот, экзотических, непривычных чудес.

Любовное настроение

Вонг Карвай, премьера в Украине 4 марта.

Артхаус гонконгского режиссера Вонга Карвая, получивший признание публики и множество профессиональных наград, выход в украинских кинотеатрах в отреставрированной версии.

Действие фильма происходит в Гонконге в 1960-х годах. Журналист Чоу Мо Вана и Су Ли Жен в один и тот же день въезжают в две соседние комнаты в доходном доме. У обоих есть супруги, часто задерживающиеся на работе и они скучают в своих комнатах. Вскоре между ними завязывается дружба.

Чоу и Су делятся друг с другом сомнениями насчет верности своих супругов. Они пытаются восстановить то, чем занимаются их неверные супруги, но граница между игрой и настоящим романом начинает таять. Они пытаются убедить друг друга в том, что у них все не закончится так же, как у их супругов.

В этом фильме используются нестандартный прием: кажущийся повтор похожих сцен и отрывки, которые выглядят одной сценой на самом деле являются коллажем из многочисленных встреч главных героев.

Курьер

Доминик Кук, премьера в Украине 18 марта.

Речь пойдет о легендарном перебежчике, полковнике ГРУ Олеге Пеньковском, который был расстрелян в 1963 году по обвинению в измене родине. В лихом политическом триллере главные роли сыграли Мераб Нинидзе (Пеньковский) и Бенедикт Камбербэтч (Гревилл Винн — британский шпион, стремившийся установить контакт с Москвой).

Годзилла против Конга



Адам Вингард, премьера в Украине 25 марта.

Фильм расскажет о противостоянии двух знаменитых монстров. В основу фильма ляжет некая экосистема гигантских суперсуществ — как классических, так и новых.

Земля кочевников



Хлоя Чжао, премьера в Украине 25 марта.

Принадлежа к маскулинному американскому жанру роуд-муви, Земля кочевников нарушает конвенции. Эта картина рождена на свет тремя талантливыми женщинами. Источником для сценария стало нон-фикшн-исследование Джессики Брудер Земля кочевников: выжить в Америке 21 века.

Инициатором превращения книги в фильм стала выдающаяся актриса Фрэнсис Макдорманд, продюсер и исполнительница главной роли. Режиссер Хлоя Чжао родилась в Пекине, но живет и работает в США. Критики закономерно признают ее одной из самых проницательных и умных исследовательниц американского духа в кино.

Картина о простых людях, оставшихся без дома и постоянной работы. По сути, принужденные к кочевой жизни, они находят в этом смысл существования и целую философию. Из зарисовок о судьбах бродячих американцев и состоит фильм.

Хлоя Чжао также была награждена за режиссуру, став первой азиаткой удостоенной этой чести, более того — второй женщиной в целом после Барбры Стрейзанд.

Плохие дороги



Наталья Ворожбит, премьера в Украине 1 апреля.

Один из главных украинских фильмов года, взявший приз программы Неделя критики 77-го Венецианского международного кинофестиваля в 2020 году.

Дебют самого прославленного украинского драматурга Натальи Ворожбит — это пять новелл о жителях Донбасса и украинских военных, чья жизнь проходит по обе стороны линии разграничения. Истории объединены темой дорог — плохих и тех, что возвращают не туда.

Мортал комбат



Саймон Маккоуйд, премьера в Украине 18 апреля.

Новая киноадаптация одноименной игры, а также перезапуск культового фильма 1995 года.

Боец смешанных единоборств Коул Янг, обладающий таинственной меткой в виде дракона, оказывается мишенью для Саб-Зиро — воина из Внешнего Мира.

Желая спасти свою семью, Коул отправляется к лорду Рейдену — богу грома и защитнику Земного Царства. Теперь герою, вместе с другими воинами, предстоит сразиться с бойцами Внешнего Мира на турнире Мортал Комбат, чтобы спасти Землю от завоевания.

Черная вдова



Кейт Шортланд, премьера фильма в Украине 6 мая.

После событий фильма Первый мститель: Противостояние Наташа Романофф пускается в бега и сталкивается с опасным заговором. Преследуемая силой, жаждавшей остановить ее, Романофф вынуждена разобраться со своим шпионским прошлым и разрушенными взаимоотношениями, оставленными в ее жизни задолго до присоединения к команде Мстителей.

Те, кто желает мне смерти



Тейлор Шеридан, премьера фильма в Украине 13 мая.

Бывший актер Тейлор Шеридан ярко дебютировал в качестве сценариста в Убийце Дени Вильнева, а потом закрепил успех экзистенциальным вестерном Любой ценой. Некоторое время назад он взялся за режиссуру — сериал Йеллоустон уже продлили на четвертый сезон.

В новом триллере Шеридана речь идет о юноше (Николас Холт), который скрывается от киллеров при поддержке женщины-спасателя (Анджелина Джоли). Декорациями для погони станет лесной пожар.

Круэлла



Крейг Гиллеспи, премьера фильма в Украине 27 мая.

Криминальный комедийный приквел к фильмам 101 далматинец и 102 далматинца. Действие происходит в Лондоне 1970-х годов, молодой модельер Круэлла Де Виль становится одержимой собачьими шкурами, особенно далматинцами, пока в конце концов не становится безжалостной и ужасающей легендой.