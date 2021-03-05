Бритни Спирс поздравила бойфренда с днем рождения и сразилась с ним в танцевальном баттле

3 марта бойфренд 39-летней Бритни Спирс Сэм Асгари отмечал день рождения. Ему исполнилось 27 лет. Поздравила звезда его не только лично, но и в своем инстаграме, опубликовав в сторис его снимок с романтичной подписью.

С днем рождения, малыш!

— поздравила она возлюбленного.

Но на этом виртуальные поздравления от Спирс не закончились. Виновника торжества она решила вызвать на танцевальный баттл и, надев белый халат, станцевала в ванной комнате под свою песню Toxic. Затем то же самое сделал и Сэм.

С днем рождения мужчину, который всегда заставляет меня смеяться. У кого получилось лучше?

— поинтересовалась она у поклонников.

Фолловеры Бритни от ее челленджа остались в восторге и отметили, что они с Сэмом оба отлично справились с задачей.

С Сэмом Асгари Бритни Спирс встречается уже больше четырех лет. Они познакомились на съемках ее клипа на песню Slumber Party и некоторое время хранили свои отношения в тайне.

По информации источников из окружения певицы, она бы уже давно вышла замуж за Сэма. Однако из-за того, что Бритни по-прежнему находится под опекой своего отца и все еще борется за освобождение от нее, сделать этого она не может. Возлюбленный звезды во всем ее поддерживает и публично выступает против своего потенциального тестя.

Для меня важно, чтобы люди поняли, что я не испытываю никакого уважения к тому, кто пытается контролировать наши отношения и постоянно создает препятствия на нашем пути. По-моему, Джейми — полный придурок,

— сказал он.