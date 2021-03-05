Американцы создали универсальную станцию замены аккумуляторов электромобилей

Американская компания Ample разработала модульную систему быстрой замены аккумуляторов электромобилей, позволяющую получить полностью заряженный автомобиль за десять минут. В отличие от аналогичных систем, разработанных Tesla, Nio и другими компаниями, новая система совместима с электромобилями разных производителей.

До недавнего времени одной из главных претензий к электромобилям было долгое время зарядки. В последних моделях появилась быстрая зарядка, восполняющая большую часть емкости за пару десятков минут, но несколько лет назад технологии еще не дошли до такого уровня, поэтому инженеры пытались пойти другим путем: за несколько минут менять весь блок аккумуляторов на заряженный. Первый проект в этой области был реализован в 1910 году на заре автомобилестроения, а среди современных проектов первым заметным проектом стал израильский Better Place. Компания создала сеть станций замены аккумуляторов, которая на пике в 2012 году насчитывала 21 станцию. Они были совместимы с одной конкретной моделью — Renault Fluence Z.E., модифицированной для быстрой замены аккумуляторов. Компания собиралась расширить список поддерживаемых моделей, но так и не успела сделать этого и в 2013 году обанкротилась.

Позже быструю замену аккумуляторов опробовали два автопроизводителя, но оба проекта были совместимы только с моделями конкретной компании: Tesla показала замену аккумуляторов в 2013 году, но позднее отказалась от этой идеи в пользу быстрой зарядки, а позже такой сервис запустила китайская Nio, которая пока остается единственным успешным примером концепции замены аккумуляторов.

Компания Ample решила реализовать эту концепцию иначе и изначально адаптировать разные модели от разных производителей, чтобы не так сильно ограничивать потенциальных пользователей в выборе. Компания уже создала адаптер для девяти моделей автомобилей пяти компаний: Kia, Nissan, Mercedes-Benz, Chevrolet и Fiat. В целом система похожа на решения от Better Place, Tesla и Nio: компания устанавливает на парковки или другие места небольшие станции, в которые заезжает автомобиль, а под него подъезжает манипулятор, откручивающий фиксирующие болты и меняющий разряженный аккумулятор на заряженный.

Главное отличие заключается в том, что Ample использует универсальные аккумуляторные модули, которых может быть несколько в одной машине. Для того, чтобы серийные автомобили были совместимы с модулями, Ample берет у автопроизводителя спецификации аккумуляторного блока, портов и сопутствующих компонентов, и делает адаптер, который остается в автомобиле и может принимать универсальные аккумуляторы-модули. В качестве одного из неочевидных преимуществ компания называет то, что по мере развития технологий аккумуляторы также будут совершенствоваться и пользователи смогут использовать более емкие аккумуляторы без необходимости менять автомобиль.

Ample отмечает, что станция занимает два парковочных места, а на ее установку уходит неделя. На текущий момент у компании есть пять станций в области залива Сан-Франциско в Калифорнии и договоренность с Uber, которая использует станции для своих такси. Помимо обычных автовладельцев компания рассматривает в качестве своих клиентов сервисы такси, каршеринга и доставки, которые используют автомобили на протяжении многих часов каждый день.