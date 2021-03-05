Алек Болдуин покинул Twitter, обидевшись «на всех»

Голливудский актер Алек Болдуин покинул Twitter из-за «неадекватной» реакции подписчиков на его шутку. Об этом он сообщил в Instagram.

Артист записал видеообращение, в котором объяснил свое решение завязать с соцсетью. Он заявил, что причиной ухода стала острая критика его шутки в сторону актрисы Джиллиан Андерсон. 62-летний Болдуин пожаловался на то, что в современном мире невозможно свободно посмеяться над чем-либо. «В Twitter, как и во всем США, сейчас не принято быть ироничным. Здесь сейчас слишком много тревоги, стресса и дискомфорта», — подчеркнул актер. Позже он удалил свою учетную запись в Twitter.

Отмечается, что ранее Болдуин пошутил об американском акценте звезды «Секретных материалов» Андерсон, которая сыграла Маргарет Тэтчер в британском сериале «Корона». Американское происхождение актрисы удивило многих фанатов шоу, которые считали, что у нее родное английское произношение. «Смена акцентов? Это звучит удивительно!» — иронизировал Болдуин. Таким образом он намекнул на недавний скандал, развернувшийся вокруг его жены.