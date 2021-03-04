ВМС США обзаведутся гиперзвуковой противокорабельной ракетой

ВМС США запустили исследовательскую программу по определению технологий, которые можно будет использовать для создания гиперзвуковой противокорабельной ракеты. Как пишет Flightglobal, программа получила название Screaming Arrow. В рамках проекта военные намерены определить несколько разработчиков, которые бы занялись созданием и испытаниями гиперзвукового прототипа боеприпаса.

Гиперзвуковое оружие, способное выполнять полеты на скорости более 5 Махов, считается одним из наиболее перспективных направлений разработки вооружения. Такое оружие позволяет значительно сократить время, необходимое для поражения целей. Кроме того, благодаря высоким скоростям полета такое оружие сможет эффективнее преодолевать системы противовоздушной и противоракетной обороны противника.

Согласно требованиям ВМС США, носителем новой гиперзвуковой противокорабельной ракеты должен быть палубный истребитель F/A-18E/F Super Hornet. Боеприпас должен быть достаточно легким и компактным, чтобы один истребитель мог нести четыре ракеты этого типа. В числе других требований — возможность посадки боевого самолета на палубу авианосца с подвешенными гиперзвуковыми ракетами, то есть его максимальная посадочная масса не была бы превышена с этими боеприпасами.

В рамках проекта Screaming Arrow разработчики должны будут провести три испытательных пуска новой ракеты. При этом желательно, чтобы в конструкции нового боеприпаса использовались уже существующие технологии, что позволит сократить время разработки ракеты и удешевить проект. Другие подробности о проекте перспективного боеприпаса пока не раскрываются.