В США подготовили тяжелую гиперзвуковую аэробаллистическую ракету к первому полету

Разработка боеприпаса ARRW ведется с 2018 года американской компанией Lockheed Martin. В феврале прошлого года компания успешно защитила проект боеприпаса. Подробности о ракете пока не раскрываются. Известно только, что новая гиперзвуковая ракета получит твердотопливный двигатель и отделяемый гиперзвуковой планирующий боевой блок. В зависимости от версии боевой блок будет выполнен с ядерной или фугасной боевой частью.
В рамках проекта ARRW компания Lockheed Martin совместно с ВВС США уже провела аэродинамические испытания макета боеприпаса на стратегическом бомбардировщике B-52H Stratofortress. Первые полноценные летные испытания ARRW запланированы на конец 2020 года, а принятие боеприпаса в опытную эксплуатацию — на 2022 год.
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