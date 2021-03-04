В России силовики провели тестовые испытания по отключению внешнего интернета

В России силовики провели тестовые испытания по отключению внешнего интернета. В данном случае тестировался механизм избирательной блокировки топовых западных ресурсов, таких как Google, Youtube, Telegram и другие. Правда не смотря на бравурные рапорты, прошло все далеко не гладко.

Пользователи интернета в России в ночь на четверг, 4 марта, столкнулись с массовым сбоем в работе мессенджера Telegram и ключевых иностранных сервисов.

По данным DownDetector, проблемы возникли с доступом к видеохостигну YouTube, поисковику Google, почте Gmail и магазину приложений Google Play.

Сбой во всех сервисах возник почти синхронно — около 0.40 мск.

Жалобы, по данным DownDetector поступают из Москвы, Ярославля, Смоленска, Екатеринбурга и даже сопредельных стран — в частности, из столицы Казахстана Нур-Султана.

Пика число жалоб достигало около часа ночи, после чего начало снижаться.

Пользователи Telegram жалуются, что мессенджер «не подключается» (71%) и не отправляет сообщения (28%). Что касается сервисов Google, то подавляющее большинство жалоб связано с отсутствием доступа к сайтам.

При этом через VPN все проблемные сайты работают, равно как и Telegram.