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В Австралии появились «таинственные рейсы в неизвестность»

Австралийская авиакомпания Qantas запустила несколько «таинственных рейсов в неизвестность» для привлечения клиентов и стимулирования внутренних перелетов в условиях пандемии коронавируса. Информация об этом появилась на официальном сайте перевозчика.

Согласно сообщению, компания планирует осуществить три рейса, пассажиры которых не будут знать, куда они отправляются, в период с конца марта по начало мая. Первый из них будет следовать из Мельбурна, второй — из Сиднея, а третий — из Брисбена.

Как уточняется в сообщении Qantas, цена авиабилетов в эконом-классе составит 737 австралийских долларов (примерно 54 тысячи рублей), а в бизнес-классе — 1579 долларов (116 тысяч рублей). В стоимость входит перелет, питание, а также экскурсии на месте прибытия.

Кроме того, представители перевозчика пояснили, что все рейсы будут однодневными и каждый перелет продлится около двух часов с вылетом утром и возвращением домой к вечеру. В Qantas отметили, что подобные загадочные рейсы по миру уже осуществлялись авиакомпанией 30 лет назад.

4 марта, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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