Стоматологический рентген раскрыл свернутое письмо 17 века Ученые воспользовались рентгеновским микротомографом, чтобы прочитать многократно сложенные письма из коллекции Бриеннов без вскрытия. Таким образом удалось прочитать, например, письмо Жака Сеннака, специальным образом сложенное и написанное в 1697 году. Новый способ позволяет изучать не только текст письма, но и то, как оно было защищено от прочтения в дороге. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications. До тридцатых годов 19 века конверты не были широко распространены в почтовом деле. Чтобы защититься от постороннего прочтения, отправители складывали лист бумаги в подобие конверта, однако общей технологии сворачивания не было. Бремя оплаты почтовых отправлений лежало на адресате, а потому недошедшие (по разным причинам) письма почтальоны в большинстве своем уничтожали, однако почтальоны 17 века Симон и Мария де Бриенн не теряли надежды на оплату своих трудов и скопили их, надеясь на запоздалые выплаты — таким образом до нас дошли тысячи писем. Изучить старые письма, сложенные таким образом, — сложная задача. В первую очередь это связано с хрупкостью старой бумаги, которая сломается по местам сгиба при попытке развернуть письмо. Сундук из коллекции Бриеннов находится в музее связи Гааги, в нем хранится 3148 предметов, которые так и не дошли до своих адресатов. Из них 2571 — открытые письма, а 577 — закрытые почтовые листы. В 2015 году команда исследователей взялась расшифровать, основав проект «Signed, Sealed, and Undelivered». В этом году исследователи под руководством Яны Дамброгио (Jana Dambrogio) из Массачусетского технологического института представили первые результаты своей деятельности. Они проанализировали множество старинных писем и создали систему классификации их защиты. Чтобы их анализировать обычно приходится вскрывать запечатанные письма, ставя под угрозу их целостность. А потому ученые решили использовать метод рентгеновской микротомографии, чтобы получить объемную картину свернутых листов бумаги, не раскрывая их. Послойное сканирование пакета из десяти писем Jana Dambrogio et al. / Nature Communications, 2021 Для того чтобы автоматически проводить анализ текста письма, авторы разработали алгоритм. С помощью рентгеновской микротомографии производится объемное картирование свернутого письма, чернила содержат элементы с большим атомным номером, а потому больше рассеивают рентгеновское излучение, что выражается в ярком свечении. Затем происходит реконструкция поверхности письма с помощью вспомогательной сетки. Для уточнения положения сгибов ученые строили карту кривизны — это позволило воспроизвести процесс запечатывания письма. В качестве одного наглядного виртуального раскрытия исследователи выбрали запечатанное письмо под номером DB-1627. Внутри письма, датированного 31 июля 1697 годом, Жак Сеннак (королевский советник в городе Лилль) просит своего двоюродного брата Пьера ле Перса (французского торговца в Гааге) прислать подтвержденную копию свидетельства о смерти Даниэля ле Перса. Английский перевод текста письма Dear sir & cousin,

It has been a few weeks since I wrote to you in order to ask you to have drawn up for me a legalized excerpt of the death of sieur Daniel Le Pers, which took place in The Hague in the month of December 1695, without hearing from you. This is f…g I am writing to you a second time in order to remind you of the pains that I took on your behalf. It is important to me to have this extract you will do me a great pleasure to procure it for me to send me at the same time news of your health of all the family. I also pray that God maintains you in His Sainted graces & covers you with the blessings necessary to your salvation. Nothing more for the time being, except that I pray you to believe that I am completely, sir and cousin, your most humble & very obedient servant, Письмо от Жака Сеннака из Лилля Линии сгиба Также с помощью своего алгоритма ученым удалось виртуально развернуть еще три письма (DB-1538, DB-1976 и DB-2040), что демонстрирует универсальность нового метода. У писем с отдельным письменным замком (для этого в письме проделывали отверстие, через который была продета бумажка, скрепленная печатью, вскрыть такое письмо можно было только разрезом) у исследователей получилось визуально разделить письмо и замок. Для проверки результата одно из писем вскрыли — расхождения между виртуально развернутым письмом и реальным были крайне малы. Письмо DB-2040, которое вскрыли для проверки Авторы охарактеризовали закрытые письма в зависимости от манипуляций над ними: свертывание или складывание, подгибание, проделывание щели или дыры, запечатывание сургучом или письменным замком. При анализе 1706 открытых писем с подобной защитой из коллекции Бриеннов ученые обнаружили среди них семь типов писем: 58 прямоугольных, 1473 широких прямоугольных, 139 экстра широких прямоугольных, 22 длинных прямоугольных, 10 квадратных, 3 в форме алмаза и 1 пятиугольный. Если оценивать визуально, то может показаться, что письмо DB-1976 может оказаться либо легко защищенным, либо тяжело. Однако при виртуальной развертке все же оказалось, что вскрыть письмо оказалось бы не так сложно. Вероятно, одной из целей манипуляций над письмами было запугать перехватчика, что тот не сможет в точности воспроизвести все детали. В будущем исследователи планируют улучшить алгоритм по части преобразования объемного письма в плоское. С помощью рентгена практически невозможно обнаружить карандашные записи и углеродными чернилами (если краситель практически не отличается от бумаги по своему элементному составу). К тому же требуется изменить алгоритм для человеческого вмешательства по ходу дела — именно из-за этого получились вырванные области на просканированных письмах. Следующей целью после анализа и распаковки всех писем в коллекции Бриенне авторы ставят 160 тысяч трофейных писем, конфискованных британской империей с вражеских кораблей.