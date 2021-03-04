Стали известны первые подробности бракоразводного процесса Ким Кардашьян и Канье Уэста

40-летняя Ким Кардашьян и 43-летний Канье Уэст, о расставании которых стало известно в начале года, уже приступили к бракоразводному процессу, и на днях появились его первые подробности.

Как сообщает издание TMZ, телезвезда сохранит за собой право владения семейным особняком в Хидден-Холлс, штат Калифорния, стоимостью 60 миллионов долларов.

Интересно, что спроектировал этот дом сам рэпер, на это он потратил многие годы. Однако на особняк музыкант, похоже, не претендует. А вот Ким неоднократно говорила, что дом ей нравится и она хочет, чтобы их дети росли именно здесь. К тому же совсем рядом живут все ее родные, в то время как Уэст не имеет тесных связей с этим районом.

Где теперь собирается жить на постоянной основе Канье, неизвестно, но в последнее время он довольно комфортно себя чувствовал на семейном ранчо в Вайоминге, где провел большую часть прошлого года.

Развод пары, судя по всему, будет вполне мирным. Даже сейчас Ким рекламирует в своем блоге обувь марки своего мужа Yeezy.

У супругов есть брачный договор, нарушать который никто из них не собирается.

Их развод настолько мирный, насколько это возможно, но это не означает, что он радостный или идеальный. Это просто значит, что они ведут себя по-взрослому,

— говорил инсайдер.

Детей, семилетнюю Норт, пятилетнего Сейнта, трехлетнюю Чикаго и годовалого Псалма, супруги тоже собираются воспитывать совместно. Однако совместная опека не означает, что пара разделит свои обязанности 50 на 50. Ожидается, что большую часть времени дети пары будут находиться со своей матерью в Калифорнии.