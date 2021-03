История

Создательница «Харли Квинн» экранизирует Hello Kitty Принадлежащая Warner Bros, студия New Line определилась с кандидатурами постановщиков фильма, основанного на популярном во всем мире японском брэнде Hello Kitty. Издание The Hollywood Reporter, располагает сведениями, что ими стали Дженнифер Койл, в активе которой анимационный сериал «Харли Квинн», а также Леонардо Мацуда. Съемки картины, которая станет гибридом анимации и игрового кино, будет осуществлять студия FlynnPictureCo. Возможная дата выхода пока не уточняется. это будет первая западная полнометражная экранизация за всю почти полувековую историю этого персонажа японской поп-культуры. Напомним, что впервые о подготовки такой экранизации сообщалось еще в 2015 году. Еще через четыре года New Line заключила соответствующий контракт с компанией Sanrio. Образ Hello Kitty был придуман в 1974 году, а соответствующая торговая марка зарегистрирована еще через два года. Под брэндом выпускается большое количество самых разнообразных товаров — от одежды и игрушек, до бытовой техники. Котенок, символизирующий марку, становился героем анимационных сериалов, а в эпоху повсеместного распространения интернета стал своего рода мемом. Ежегодно эксплуатация Hello Kitty обеспечивает его владельцам более миллиарда долларов дохода.