Сенаторы США призвали Байдена срочно ввести полноценные санкции против «путинского» «Северного потока-2»

Группа конгрессменов призвала главу Белого дома Джозефа Байдена к спешным санкциям против газового проекта «Северный поток-2». Об этом говорится в письме сенатора от Вайоминга Джона Баррассо и его 39 коллег по верхней палате Конгресса.

Авторы петиции критикуют президента за неспособность противодействовать проекту, который делает американских «союзников и партнеров в Европе более подверженными российскому давлению».

Меры против «путинского газопровода», как именует Nord Stream 2 Баррассо в своем Twitter, должны быть задействованы «в полной мере», подчеркивают члены Сената. Они требуют введения санкция против юридических лиц, связанных с прокладкой «Северного потока-2» по дну Балтийского моря.

«Строительство продолжается, при этом существует открытая информация о судах и компаниях, вовлеченных в попадающую под санкции деятельность», — отмечается в письме.

Россия занимается строительством трубопровода, газ по которому пошел бы в страны Северной Европы в обход Украины. Более 90% работ по «Северному потоку-2» уже завершены, но продвижение проекта с конца 2019 года осложняется санкциями США против трубоукладчиков.