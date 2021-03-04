Появились подробности рождения шестого ребенка Алека и Хиларии Болдуин

Несколько дней назад 62-летний Алек Болдуин и его 37-летняя супруга Хилария сообщили неожиданную новость: у супругов родился шестой ребенок. Удивления бы этот факт не вызвал, если бы не одно обстоятельство: пятый ребенок супругов появился на свет меньше полугода назад.

Поклонники пары засыпали Алека и Хиларию просьбами рассказать им подробности рождения малыша. А некоторые даже предположили, что ребенок появился на свет в результате отношений на стороне.

Но все оказалось более предсказуемым — дочку паре, которую они назвали Люсией, родила суррогатная мать. Эту информацию изданию Enews подтвердил источник из окружения супругов.

Хилария продолжает делиться снимками новорожденной, однако комментарии к фотографиям она по-прежнему отключает, в отличие от ее супруга, который порой вступает в перебранку со своими подписчиками. Алека и Хиларию обвиняют в том, что они пиарятся за счет своих детей и намеренно выставляют напоказ личную жизнь.

Дочь Алека и Хиларии Болдуин Люсия

Супруги никогда не скрывали, что хотят большую семью, однако после рождения пятого ребенка Хилария говорила, что об очередном пополнении не думает: карантин с детьми ее сильно вымотал. Но теперь получается, что тогда она немного лукавила, так как уже знала, что у них с Алеком родится шестой ребенок.

Предыдущих детей Хилария родила самостоятельно. Пятая беременность ей далась нелегко, так как она пережила два выкидыша за год. Но после перенесенных трагедий ей удалось забеременеть и родить здорового сына.