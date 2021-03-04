По каким критериям составляется рейтинг российских брокеров на trading-plus.net

Рейтинг брокеров: как составляется?

Все больше людей втягиваются самостоятельно в инвестиции. Вложения денег в акции и другие активы – нормальная практика. Кроме того, как показывает практика, при грамотном подходе, они дают возможность заработать больше, чем банковские депозиты. Многие люди в виду отсутствия опыта предпочитают доверять деньги в управляющие компании.

Есть те, кто, освоив «Курс для чайников» предпочитает делать первые шаги в инвестировании самостоятельно. Однако в любом случае вам потребуется надежный и хороший брокер. Это компания, которая является проводником между вами и международными биржами, рынками. На сегодня в России действует огромное количество брокеров, но доверия заслуживают далеко не все.

Как выбрать честного брокера?

Брокерская деятельность в России требует наличия лицензии. Поэтому первым делом необходимо обратить внимание на наличие документов. Также не спешите и просмотрите рейтинг Российских брокеров на trading-plus.net, в котором отобраны проверенные и надежные компании. Все они прошли строгую проверку и отбор. Среди критериев выбора брокерской компании – это:

Надежность. Компания, которая осуществляет брокерскую финансовую деятельность, должна иметь разрешительные лицензии и документы, а также опыт работы на рынке.

Старайтесь ознакомиться с условиями договора, а также с условиями сотрудничества. Как правило, у брокеров вся информация выложена на официальном сайте, есть консультация.

Наличие тарифных планов под стать вашим возможностям. Некоторые брокеры работают только с опытными к крупными трейдерами. У других есть условия для новичков.

Безопасность и гарантии. Ознакомьтесь с тем, какие гарантии защиты, конфиденциальности дает брокер своим клиентам – это важный пункт, обеспечивающий вашу безопасность.

Любой рейтинг – это результат сравнения компаний по разным критериям и направлениям. Он составляется и обновляется регулярно. Поэтому не стоит пренебрегать советами экспертов. Кроме того, имеют значения отзывы и оценки самих клиентов. В интернете сегодня можно прочитать о каждой брокерской компании развернутые данные.

Стоит ли инвестировать деньги самостоятельно?

У большинства брокеров регистрация даже не требует появления в офисе. Достаточно дистанционной регистрации. Однако перед тем, как вкладывать день, особенно большие суммы, необходимо внимательно ознакомиться с условиями БК и финансовой торговли. Инвестируйте с умом и ваши вложения непременно окупятся и принесут заветную прибыль.