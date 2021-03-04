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Платье покойной Жанны Фриске продадут на аукционе

Платье покойной Жанны Фриске продадут на аукционе

Стартовая цена за платье, в котором Фриске появилась на красной дорожке церемонии MTV Russia Music Awards в 2008 году — сто тысяч рублей (более 37 тысяч гривен).

Родственники покойной российской певицы Жанны Фриске решили выставить на аукцион одно из ее концертных платьев. Об этом сообщила сестра Жанны Наталья у себя в InstaStories.

Аукцион состоится 5 марта в Красногорске в рамках одного из благотворительных форумов.

Стартовая цена за платье, в котором Жанна Фриске появилась на красной дорожке церемонии MTV Russia Music Awards в 2008 году — сто тысяч рублей (более 37 тысяч гривен).

Вырученные деньги пойдут на лечение детей, больных ДЦП.

4 марта, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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