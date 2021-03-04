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НАСА назвало взрыв «Фрегата» самой серьезной проблемой в космосе

НАСА назвало самый серьезный инцидент в космосе за последние пять лет. Об этом сообщается в отчете Космического центра имени Джонсона, входящего в космическое ведомство США.

Это —  взрыв российского разгонного блока «Фрегат-СБ» в мае 2020 года. По данным 18-й эскадрильи контроля космического пространства Военно-воздушных сил Соединенных Штатов, после инцидента на орбите образовалось 65 обломков. «Основываясь на новых данных, это разрушение оказалось самым серьезным подобным событием за последние пять лет», — говорится в отчете.

Американские средства наблюдения к началу февраля 2021 году зафиксировали 325 обломков на высотах от 100 до 6000 километров, образовавшихся в результате взрыва. Из них в космосе осталось 309.

4 марта, 2021 | Tags: | Category: Новости, Россия, США Обсудить на форуме сайта ﻿
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