Мировые цены на продовольствие повышаются девятый месяц подряд

Мировые цены на продовольствие в феврале 2021 года продолжили расти — уже девятый месяц подряд, причем значительнее всего подорожали сахар и растительные масла, фиксирует Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций.

«В феврале среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО, который позволяет ежемесячно отслеживать колебания мировых цен на наиболее ходовые продовольственные товары, составило 116 пунктов, что на 2,4 процента выше уровня прошлого месяца и на 26,5 процента выше уровня прошлого года», — говорится в сообщении организации.

В частности, отмечает ФАО, индекс цен на сахар поднялся в феврале на 6,4% относительно предыдущего месяца «вследствие сохраняющих опасений относительно ограниченности предложения на фоне снижения объемов производства в ключевых странах-производителях и активного импортного спроса со стороны стран Азии».

Индекс цен на растительные масла подскочил на 6,2% и достиг «самого высокого уровня с апреля 2012 года», причем «был зафиксирован рост цен на пальмовое, соевое, рапсовое и подсолнечное масла».

Индекс цен на молочную продукцию вырос на 1,7%, а среднее значение индекса цен на зерновые оказалось на 1,2% выше январских уровней.

Индекс цен на мясо повысился на 0,6%, что «обусловлено сокращением предложения говядины и баранины в ключевых регионах-производителях».