Индия стала второй страной в мире, запретившей любую криптовалюту

Индия стала второй страной в мире, полностью запретившей использование биткоина и любых других криптовалют. Первой стала Нигерия, Центробанк которой выдал предписание всем финансовым институтам страны блокировать аккаунты любых пользователей и компаний, замеченных в операциях с криптовалютой.



Процесс решения судьбы «крипты» в Индии генерировал немало драмы на протяжении нескольких последних лет. В 2018 году Резервный банк Индии запретил любые транзакции с криптовалютой. Однако запрет был снят Верховным судом страны в марте 2020-го. В декабре того же года правительственные чиновники намекнули, что рассматривают идею обложить операции с биткоином налогом в 18 %. Всего месяц спустя появились слухи, что государство вообще намерено запретить все частные криптовалюты в принципе.

Похоже, индийские чиновники все же решили пойти по пути искоренения неподконтрольной «крипты». Об этом сообщил ресурс BloombergQuint со ссылкой на неназванный источник в высшем аппарате министерства финансов страны. Однако запрет не будет введен мгновенно, как это было сделано в Нигерии. Инвесторам дадут срок от 3 до 6 месяцев, чтобы ликвидировать свои криптоактивы. Согласно данным отчета, парламент Индии намерен в дальнейшем провести закон, который запрещает использование криптовалют абсолютно в любых формах, включая торговлю ими на валютных биржах.

Полной противоположностью Индии в вопросах использования криптофинансов является Кения, которая предложила сделать биткоин своей базовой государственной валютой.