Freedom House: Уровень свобод в России — 20 из 100, как в африканских странах

Уровень свобод в России находится на таком же уровне, как в Демократической республике Конго и Республике Конго. Все три страны получили по 20 баллов из 100 возможных и отнесены к государствам с отсутствием свобод, следует из доклада правозащитной организации Freedom House.

«Власть в авторитарной политической системе России сосредоточена в руках президента Владимира Путина. С лояльными силовиками, подчиненной судебной системой, контролируемой медийной средой и законодательным органом, состоящим из правящей партии и податливых оппозиционных фракций, Кремль способен манипулировать выборами и подавлять подлинное инакомыслие», — говорится в докладе.

При этом отмечается, что «разгул коррупции способствует смещению связей между бюрократами и организованными преступными группами».

К ключевым событиям 2020 года в России правозащитники назвали пандемию коронавируса («аналитики предположили, что власти преуменьшили истинное число случаев смерти от коронавируса»), голосование по поправкам в Конституцию («положительный результат (голосования — прим. «Росбалта») фактически позволил президенту Путину остаться на своем посту до 2036 года. Среди других изменений поправки позволяют президенту при поддержке верхней палаты парламента отстранять судей Конституционного и Верховного судов, что еще больше снижает и без того слабый уровень независимости судебной власти).

Среди прочих к ключевым событиям отнесены протесты в Хабаровске, которые «власти в основном игнорировали», и принятие закона, обязывающего неправительственные организации (НПО), которые получают финансирование из-за рубежа, регистрироваться в качестве иностранных агентов, «налагая ограничения на их деятельность и угрожая их сотрудникам штрафами, рейдами и арестами».

В докладе отмечается, что «самый влиятельный соперник (Путина — прим. „Росбалта“) Алексей Навальный был дисквалифицирован до начала кампании (по выборам президента в 2024 году — прим. „Росбалта“) по политически мотивированному приговору».

«Многочисленные российские силовые структуры работают над сохранением жесткого контроля над обществом и предотвращением любых политических вызовов действующему режиму», — говорится в докладе.

При этом правозащитники подчеркивают, что «федеральные власти имеют ограниченные возможности для навязывания политических решений в Чечне», где ее глава Рамзан Кадыров якобы получил бесконтрольную власть в обмен на сохранение республики в составе Российской Федерации.

«Коррупция в правительстве и деловом мире широко распространена, а отсутствие подотчетности позволяет бюрократам безнаказанно заниматься преступлениями. Многие аналитики утверждают, что политическая система по существу является клептократией, режимом, определяющей характеристикой которого является разграбление общественного богатства правящими элитами», — отмечается в докладе. Некоторые из этих элит, указывают во Freedom House, открыто работают над реализацией политических целей руководства страны и получают государственные контракты и защиту от судебного преследования в обмен на свою лояльность.

Правозащитники указывают, что число стран с присвоенным статусом «несвободные» находится на рекордном за 15 лет уровне. Так, рейтинг свободы понижен у 73 стран. В настоящее время «несвободными», по оценке организации, являются 54 страны.