Голливудская актриса Хэлли Берри в очередной раз раскрыла секрет своей фигуры Международный уголовный суд начал расследование действий Израиля в Газе » Букингемский дворец ответил на обвинения Меган Маркл в издевательствах над своими сотрудниками После скандальной статьи в The Times, в которой бывшие помощники Меган Маркл обвинили ее в травле, с официальным заявлением выступил и Букингемский дворец, который пообещал расследовать это дело. Мы очень обеспокоены обвинениями бывших сотрудников герцога и герцогини Сассекских, изложенных в The Times. Наша команда будет разбираться в обстоятельствах, описанных в статье. Персонал, включая тех сотрудников, кто уже здесь не работает, будет приглашен для участия, чтобы посмотреть, можно ли извлечь уроки. Королевская семья уже несколько лет придерживается политики уважения достоинства сотрудников и не терпит и не будет терпеть издевательств или притеснений на рабочем месте, — говорится в нем. Меган Маркл и принц Гарри Сама Меган Маркл обвинения в издевательствах отрицает. Через своего представителя она назвала их «просчитанной клеветнической кампанией». По ее мнению, неудивительно, что эта история всплыла именно сейчас, в преддверии большого интервью герцогов Опре Уинфри, которое выйдет 7 марта. Герцогиня опечалена этими нападками на себя, особенно учитывая то, что она сама подвергалась травле и всегда поддерживала тех, кто испытал боль, — рассказал представитель герцогини. Напомним, что бывшие помощники Меган Маркл рассказали, что они регулярно подвергались буллингу со стороны герцогини, которая даже якобы доводила их до слез. Это было больше похоже на эмоциональную жестокость и манипуляцию, — рассказали они The Times.