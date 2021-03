До последнего своего вздоха во власти Путин не оставит Украину в покое. Тактика может меняться в зависимости от обстоятельств. Стратегическая задача уничтожения украинского государства остается неизменной с первого дня войны 20.02.2014, даты, чистосердечно выбитой для нужд будущего трибунала на медальках за покорение Крыма.

После провала амбициозного проекта Новороссии он вдруг немедленно оборотился в горячего сторонника территориальной целостности Украины.

Иллюзия сохранения этой “целостности” Украины (без Крыма, разумеется) – вот та наживка, которую Кремль шесть лет агрессивно старался навязать украинскому руководству.

Путин стремился втолкнуть полностью контролируемую им раковую опухоль Лугандонии в политическое и правовое тело Украины, тем самым присоединив к ОРДЛО всю Украину. Москва пыталась диктовать Украине целые главы ее новой Конституции и определять внешнеполитические ориентиры украинского государства.

Киев выдержал нелегкую дипломатическую битву, несмотря на то, что временами серьезное давление на него оказывали и европейские союзники – Германия и Франция, – стремившиеся снискать лавры миротворцев. Потребовалось время, чтобы в мире поняли шулерский характер игры, затеянной Путиным вокруг минских соглашений. На сегодняшний день эти соглашения де-факто мертвы. Всем стало ясно, что Путин не уйдет с Донбасса, а украинское руководство не разрушит собственное государство ради фальшивого “восстановления территориальной целостности”.

Закрепляя свой выбор и свою решимость противостоять агрессору, Киев впервые за 7 лет войны приступил, наконец, к нейтрализации разветвленной пятой колонны Кремля в Украине, начав с демонтажа его пропагандистской машины.

Какова будет реакция Москвы? Вот интересное наблюдение одного из участников кремлевского сеанса связи с руководителями СМИ 10 февраля:

“Вот я, например, заметил, что ничего он не испуган, ничего он не трясется, он абсолютно уверен и самоуверен, он абсолютно спокоен, он абсолютно отмахивается от того, о чем идет крик в Фейсбуке, и у него цельная картина мира. Вот я убедился в этом. Вот все.”

Я просмотрел получасовую запись этой закрытой встречи, неожиданно обнародованную пресс-службой Кремля и меня сложилось в целом такое же впечатление. С одним уточнением, о котором, возможно, коллега умолчал из свойственного ему чувства деликатности.

Кремлевский затворник не просто абсолютно спокоен, самоуверен и обладает собственной цельной картиной мира. Было очевидно, что он находился в эйфорическом “изменённом состоянии сознания”. Его словоохотливость, жестикуляция, мимика, торжествующее глумление над заклятыми “партнерами” характерны для пациентов под действием легких наркотиков.

Возможно, Путин действительно испытывает какие-то серьезные медицинские проблемы и для их купировании врачи используют психотропные средства. Впрочем, не исключаю, что то экзальтированное состояние, в котором находился Путин 10 февраля, и не требовало никакой фармакологической подпитки. Наркотиком для себя он мог быть сам.

Казалось, что он принял для себя некое важное “геополитическое” решение, которое вынашивал долгое время, и предвкушает, наконец, сладость его скорой реализации, несущей боль и унижение его заклятым врагам: украинцам, не желающим почему-то быть одним с ним народом, и ненавистному Западу.

Торжество, эйфория и уверенность в успехе задуманного рвались из него наружу в течение всего длинного победительного монолога.

Знал ли он уже тогда о предстоящем выступлении Макрона на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля? Оно стало сенсационным. По существу, Макрон вывел из НАТО “старую Европу” и от ее лица почтительно поцеловал ханский сапог, заявив, что “политика пренебрежительного отношения Европы к России провалилась”.

На этом, как им представляется, позитивном внешнем фоне кремлевские готовы приступить к новому этапу расчленения Украины. Во-первых, будет признан юридический статус ОРДЛО как субъекта Русского мира (независимые республики /российские регионы). Но это всего лишь пропагандистский гарнир. Главный сюжет заключается в том, что доведённые до отчаяния лугандонские трактористы и комбайнеры возьмутся за восстановление своей территориальной целостности. Сначала в границах Луганской и Донецкой областей УССР. А дальше уж как пойдёт по обстоятельствам. И для этой миссии недостаточно будет “пассионарных” моторыл, набранных на социальных автопомойках окраинной России. Потребуется регулярная российская армия.

Западу будет поставлен классический гитлеровско-путинский вопрос ” Вы готовы умереть за Данциг/Нарву/Мариуполь?”.

Макрон поспешил ответить на него еще до того, как он прозвучал.

Аналогичный вопрос относительно Нарвы, имеет уже свою историю. Напомним её вкратце. (Подробнее см. “Вы хотите умереть за Нарву?”, “Путин намерен победить в 4-й мировой войне”, “Хотят ли русские ядерной войны”, “Владимир ярче тысячи солнц”.)

С 2014 года Россия впервые за последние лет шестьдесят живет в состоянии представляющем исключительную опасность для себя самой и для окружающего мира. Я бы определил его как победобесие live. Как в последние годы жизни Сталина сегодняшнее российское руководство убеждено в своей способности выиграть ядерную войну. Именно ядерную, потому что правители РФ прекрасно отдают себе отчет, что в любой другой номинации возглавляемая ими страна заведомо несостоятельна.

Но, спросите вы, разве не общеизвестно, что Россия и США после драматического опыта 1962 года прекрасно понимают, что они находятся в патовой ситуации доктрины взаимного гарантированного уничтожения (ВГУ) и, следовательно, ядерный фактор можно исключить из стратегических расчетов.

Дело в том, что это не совсем так, а вернее совсем не так.

В острой геополитической ситуации ядерная держава, ориентированная на изменение сложившегося статус-кво, обладающая превосходящей политической волей к такому изменению, большим равнодушием к ценности человеческих жизней (своих и чужих) и определенной долей авантюризма, может добиться серьезных внешнеполитических результатов всего лишь угрозой применения или ограниченным применением ядерного оружия.

По-учёному у кремлевских “стратегов” это называется де-эскалация через ядерную эскалацию (Доктрина Патрушева). Ядерный шантаж, если по-простому.

Путинская повестка дня 4-ой мировой войны не ставит свой целью уничтожение ненавистных США, что действительно можно было бы достичь сегодня только ценой взаимного самоубийства в ходе полномасштабной ядерной войны.

Эта повестка пока значительно скромнее: максимальное расширение Русского Мира, распад блока НАТО, дискредитация и унижение США как гаранта безопасности Запада. В целом, это реванш за поражение СССР в третьей (холодной) мировой войне, так же как вторая мировая война была для гитлеровской Германии попыткой реванша за поражение в первой.

Ядерная стратегия – это всегда психологический поединок. Коллективный Путин в разных своих ипостасях на разных площадках откровенно заявлял Западу следующее: я собираюсь выиграть у вас гибридную войну и поставить вас на колени, несмотря на то, что я уступаю вам во всем. Потому что у меня есть перед вами одно решающее преимущество – нападая на вас, я готов применить ядерное оружие, а вы для своей защиты – нет. Потому что я не тварь дрожащая, а право имею. Поэтому вы отступите и капитулируете.

На этой и только на этой уверенности зиждется весь его план реванша за поражение СССР в третьей мировой войне. Об этом говорят вся его политика, все его поведение, все активные мероприятия его агентуры, все драматические свидетельства инсайдеров, имеющих редкий доступ к зияющим высотам власти (Венедиктов, Соловей, Явлинский).

Кремлевские намерены были своей агрессией против одного из государств НАТО в Балтии втянуть блок в масштабное военное столкновение, в котором тот полагается на свое конвенциональное превосходство. А затем, резко повысив ставки до ядерного уровня, миролюбиво призвать противника к прекращению огня и капитуляции.

В Пентагоне тщательно проанализировали эту угрозу. Основные выводы были представлены городу и миру в апреле 2018 года в обстоятельном докладе “A Strategy for Deterring Russian Nuclear De-Escalation Strikes”.

Только четко сформулированная достоверная угроза ответного ограниченного ядерного удара должна послужить инструментом сдерживания (deterrence ) Москвы от нанесения первого ядерного удара и, следовательно, от всей изначальной идеи агрессии в Прибалтике.

Этот концептуальный ответ был материально артикулирован созданием и поставкой на вооружение новых образцов ядерного оружия.

В начале февраля 2020 года Пентагон подтвердил размещение новых ядерных боеголовок W76-2 малой мощности (5-7 килотонн) для ракет Trident II на подводных лодках класса “Огайо”, которые уже выходят с ними на патрулирование из американской военно-морской базы на восточном побережье США.

“A Strategy for Deterring…” и размещение новых ядерных боеголовок малой мощности не оставляют никаких сомнений, что Соединенные Штаты обязательно отреагируют, если Russians действительно применят тактическое ядерное оружие. У США теперь более широкий выбор ответа на ядерную эскалацию Кремля, нежели только капитуляция или взаимное гарантированное уничтожение.

Американские подводные ракетоносцы “Огайо”, способные поразить любую точку Евразии, барражируют в Атлантическом Океане, оказывая определенное воздействие на умы упомянутых выше особ в Москве. Этот психологический механизм и называется ядерным сдерживанием.

Ядерное оружие, в том числе и новые американские боеголовки W76-2, существует не для того, чтобы его применять, а чтобы “добрым словом” убеждать оппонента воздерживаться от его применения.

Путин и Патрушев были абсолютно убеждены сами и убедили всю правящую верхушку, что у них появилась уникальная возможность одним броском костей переиграть мировую историю и взять реванш за поражение СССР. “Пиндосы отступят перед ядерным шантажом и сдадут Прибалтику”, – полагали кремлевские мудрецы. “Как Чемберлен сдал Чехословакию, как Обама сдал Сирию, отказавшись от собственных “красных линий”, когда ему даже никто ничем не угрожал. Тем более что Трампушка наш и товарищ Симис объяснил ему, что Таллинн – это пригород Санкт-Петербурга, а Нарва – вообще русский город”.

Шанс унизить и растоптать Запад одним столкновением воль, показав его растерянность, нерешительность и беспомощность, несмотря на всё его колоссальное экономическое и серьезное военное превосходство, был настолько притягателен и сулил такие головокружительные геополитические дивиденды, что недофюрер недоимперии не мог избежать искушения и упрямо шел навстречу своему ядерному Аустерлицу. Который обречен обернуться сегодня только ядерным Ватерлоо.

Стратегическая ситуация в паре Россия – США изменилась кардинально. Не в результате создания какого-то wunderwuffe на новых физических принципах. Боеголовки W76-2 установлены на баллистических ракетах, работающих на тех же физических принципах, что и Фау-2 Вернера фон Брауна. Изменилась политическая воля одной из сторон, которая осознала экзистенциальную угрозу и очень четко (концептуально и затем в металле) артикулировала свой ответ на нее.

Сакраментальный вопрос из 30-х годов прошлого столетия адресовался теперь уже не к Западу, а, наоборот, к Путину и его ближайшим бизнес-партнерам:

“Г-да Гангрена, Косой, Михал Иваныч, Солдат и как там вас еще, вы действительно готовы умереть за Нарву? Ужели вам покой не по карману?”

Животворящие боеголовки W76-2 начали оказывать свое психологическое воздействие на вождей “Русского мира”. Когда все они были убеждены, что бездуховные пиндосы дрогнут перед непреклонной русской волей и капитулируют, им легко и приятно было идти за Верховным и обрести вместе с ним геополитическое величие. А сейчас только сам Владимир Владимирович может не бояться ядерной войны. Попик Тихон Шевкунов убедил его, что уж он-то обязательно попадет в рай. А остальные уже начинают догадываться, что, скорее всего, они просто сдохнут.

И это новое знание, в котором столько печали, отпечаталось на их модифицированном плане продолжения 4-й мировой войны.

Рычание, доносящееся из бункера, оставалось по ходу событий по-прежнему злобным, но становилось менее амбициозным. Уровень обсуждаемых сценариев военной эскалации снизился летом 2020-го с глобальных сюжетов до “восстановления территориальной целостности ОРДЛО в масштабе Донецкой и Луганской областей УССР” и “преодоления гуманитарной катастрофы в Крыму, вызванной нехваткой воды”.

Их достаточно было только убедительно спросить, готовы ли они сами умереть за Нарву? Они хором заорали, что нет, не готовы. Но они готовы убивать за Мариуполь. Потому что Украина не член НАТО, и они смогут убивать украинцев безнаказанно. Ну, не считая потери десятков тысяч своих солдат.

Но они снова ошиблись. Видимо, они настолько были очарованы капитулянтским каминг-аутом Макрона на мюнхенской конференции, что невнимательно изучили выступление на том же форуме президента Байдена. А напрасно. Оно было не менее сенсационном.

Специально для лиц, принимающих судьбоносные решения в Кремле, привожу дайджест той части текста, который непосредственно касается их лично:

We are in the midst of a fundamental debate about the future and direction of our world. Historians are going to write about this moment as an inflection point.

Putin wants to undermine our resolve, because it’s so much easier for the Kremlin to bully and threaten individual states.

That’s why – that’s why standing up for the sovereignty and territorial integrity of Ukraine remains a vital concern for the United States.

Здесь нет случайных слов. Они тщательно выбирались при подготовке выступления президента. Не просто суверенитет и территориальная целостность Украины жизненно важны для США. Это было бы дежурной фразой. А защита этих ценностей (standing up for) – Соединенными Штатами. И решимость США (resolve) обеспечить эту защиту. Решимость, которую хотел бы подорвать (undermine) Путин и которую ему придется испытать.

Эти новые формулировки отражают достигнутый за последний месяц в ходе интенсивных переговоров Киева и Вашингтона иной, более высокий уровень союзнических отношений Украины и США. Фактически он соответствует сегодня MNNA статусу Украины (Major non-NATO ally).

Я не знаю, какую именно поддержку окажут США своему новому главному не-натовскому союзнику в случае эскалации российской военной агрессии. Пусть об этом думают там внизу, в бункере. Они же не хотят умирать за Мариуполь.

Оригинал: Каспаров.ру