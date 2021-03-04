14 семей Свидетелей Иеговы в России получили обвинения

Суд в Сыктывкаре избрал меру пресечения пяти Свидетелям Иеговы по делу об организации и участии в деятельности экстремистской организации. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета. Одного из подозреваемых отправили в СИЗО, двух поместили под домашний арест, а еще двух отпустили под подписку о невыезде.

Утром 3 марта как минимум у 14 семей верующих в Сыктывкаре прошли обыски, сообщил накануне сайт «Свидетели Иеговы в России».

По версии следствия, подозреваемые в 2017–2021 годах организовывали и проводили собрания членов запрещённой экстремистской организации, осуществляли сбор средств для финансирования её деятельности.

В 2017 году Верховный суд России признал Свидетелей Иеговы экстремистской организацией и запретил её деятельность в стране. В декабре 2018 года Владимир Путин на встрече с членами президентского Совета по правам человека назвал признание иеговистов экстремистами «чушью», заявив, что они «тоже христиане» и преследовать их не за что. Тем не менее, по данным сайта Свидетелей Иеговы, на начало ноября прошлого года число обвиняемых в экстремизме верующих превысило 400. Многие заявляли о пытках.