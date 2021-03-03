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Звезда фильмов «Форсаж» удивил фанатов следами от медицинских банок

Дуэйн Джонсон

Звезда фильмов «Форсаж», американский актер Дуэйн Джонсон удивил фанатов следами от медицинских банок. Он опубликовал фотографию в Instagram.

48-летний артист показал следы на спине после процедуры. На снимке он предстал в белом полотенце.

«Впервые поставил банки. Выглядит жестче, чем кажется, но в целом мне понравилась», — написал Джонсон. Актер добавил, что постоянно ищет новые методики, чтобы поддерживать свое тело в здоровом состоянии. Подписчики были удивлены постом артиста, многие оставили комментарии в духе: «О, черт возьми, это безумие!» Один из фанатов иронично сравнил его спину с «пиццей пепперони».

3 марта, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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