Жителю Крыма Приходько, который вывешивал на доме флаг Украины, дали в России 5 лет колонии

Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону) 3 марта вынес приговор 62-летнему жителю аннексированного Крыма Олегу Приходько, проукраинскому активисту, который вывешивал на доме украинский флаг и отказывался менять украинские автомобильные номера на российские. Его признали виновным в подготовке к совершению терактов в крымских Саках и украинском Львове, и приговорили к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием одного года в тюрьме, а также к штрафу в размере 110 тысяч рублей.

Прокурор на прениях в декабре 2020 года требовал для Приходько 11 лет лишения свободы, из них три года – в тюрьме, а также 200 тысяч рублей штрафа. Приходько вину в подготовке терактов не признал.

Приходько был задержан сотрудниками ФСБ в октябре 2019 года. Перед этим он несколько раз открыто выступал против аннексии Крыма, которая произошла весной 2014 года. Сотрудники крымского ФСБ провели у активиста обыск и изъяли украинскую символику, флаги партии «Свобода», красно-черные флаги, портрет украинского националиста Степана Бандеры, компьютер и CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь на допрос и расспрашивали о его деятельности и связях в Украине.​

«Я живу на своей украинской земле. Русские подчеркивают свою идентичность – вешают триколоры, крымские татары – свою символику, а я – этнический украинец, поэтому у меня украинский флаг», – заявил тогда Приходько об изъятых у него предметах. Он подчеркивал, что не состоит ни в каких экстремистских или террористических сообществах, но ЦОС ФСБ после обыска все равно описал его как «приверженца нацистской идеологии, являющегося членом украинских экстремистских организаций».

ФСБ также заявила, что нашла в гараже Приходько «самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления и бутылки с зажигательной смесью». Крымчанин утверждал, что взрывчатку ему подбросили. После этого на Приходько завели сначала дело по статье о незаконном изготовлении взрывчатых веществ, а потом и по статье о попытке совершения теракта.

Россия аннексировала украинский полуостров Крым в марте 2014 года по результатам так называемого «референдума», проведенного в присутствии вооруженных людей в военной форме. Международные организации признали аннексию Крыма незаконной и осудили действия России, страны Запада ввели против нее экономические санкции