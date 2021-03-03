Всплывающему со дна роботу доверили спасение утопающих

Немецкие инженеры разработали и испытали в озере робота для спасения утопающих. Он с помощью собственных датчиков или внешних устройств распознает, что человеку в воде нужна помощь, всплывает со дна, подплывает к нему, выступая в качестве опоры, и привозит его к берегу.

Инженеры давно разрабатывают системы, которые могут самостоятельно помогать людям в воде. В большинстве это роботизированные спасательные буи, которые по команде отправляются к человеку и выступают в качестве плавучей опоры, чтобы можно было подождать спасателей или доплыть до берега. Также есть проекты, в которых аналогичную роль играют дроны: они вылетают к утопающим и скидывают им автонадуваемые буи. Кстати, их уже применяют на практике, первый подобный случай произошел в Австралии в 2018 году.

Инженеры из Института имени Фраунхофера по оптронике, системотехнике и использованию изображений разработали робота, который изначально находится под водой и в случае необходимости всплывает к человеку, которому нужна помощь. Они предлагают создавать на дне бассейна или озера станцию, на которой робот сможет долговременно находиться и дожидаться команды на всплытие. Вместе со станцией также необходимы камеры над бассейном, которые могут следить за людьми и распознавать типичные движения, которые люди делают, когда испытывают трудности с тем, чтобы остаться на плаву.

Fraunhofer-Gesellschaft

Если система расположена не в бассейне, вместо таких камер можно использовать дрон или аэростат над водой или собственные камеры в роботе. А если прозрачность воды не позволяет использовать их, вместо этого инженеры предлагают устанавливать на робота акустические датчики. Робот имеет размеры 90 на 50 на 50 сантиметров.

Инженеры испытали робота на немецком озере Хуфайзензе. Они погрузили робота на дно и установили на глубине трех метров манекен в одежде массой 80 килограмм. Робот сумел обнаружить его, захватить и отвезти на берег, находившийся в 40 метрах от изначального места.