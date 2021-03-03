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«Великий Гэтсби» превратится в мультфильм

"Великий Гэтсби" превратится в мультфильм

Знаменитый роман Фитцджеральда получит очередную экранизацию, на этот раз в анимационном формате.

Над адаптацией поработает сценарист и иллюстратор Брайан Селзник, на счету которого клокпанк-фэнтези Скорсезе «Хранитель времени». Режиссерское кресло займет Уильям Джойс, получивший «Оскар» за короткометражку «Фантастические летающие книги Мистера Морриса Лессмора».

В официальном заявлении говорится, что «инновационная анимация в отличие от игровых экранизаций сумеет передать неуловимый дух и эстетику романа». Напомним, последней игровой экранизацией был «Великий Гэтсби» 2013 года с Леонардо ДиКаприо в главной роли.

3 марта, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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