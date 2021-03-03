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Comic-Con 2021 пройдет виртуально Немое кино: подборка лучших фильмов мира » «Великий Гэтсби» превратится в мультфильм Знаменитый роман Фитцджеральда получит очередную экранизацию, на этот раз в анимационном формате. Над адаптацией поработает сценарист и иллюстратор Брайан Селзник, на счету которого клокпанк-фэнтези Скорсезе «Хранитель времени». Режиссерское кресло займет Уильям Джойс, получивший «Оскар» за короткометражку «Фантастические летающие книги Мистера Морриса Лессмора». В официальном заявлении говорится, что «инновационная анимация в отличие от игровых экранизаций сумеет передать неуловимый дух и эстетику романа». Напомним, последней игровой экранизацией был «Великий Гэтсби» 2013 года с Леонардо ДиКаприо в главной роли.