В Мьянме на демонстрации убито 10 человек

Минимум 10 человек погибли в ходе протестных акций против военного переворота и задержаний членов правительства в Мьянме. Как сообщает «Анадолу» со ссылкой на местные СМИ, силовики разгоняли демонстрантов боевыми пулями.

В результате 7 человек погибли при разгоне протестов в городе Мандалае, еще трое — в городах Янгон, Магвей и Мьингян. Среди жертв — 14-летняя девочка.

По словам очевидцев, по толпе протестующих стрелял снайпер.

Также, уточняет СМИ, после столкновения сил безопасности с демонстрантами в Янгоне задержано около 300 активистов.

Напомним, 1 февраля в Мьянме армия объявила о захвате власти, назвав это ответом на обвинения в массовых фальсификациях на выборах 8 ноября 2020 года. Военные задержали министра иностранных дел и государственного советника Аун Сан Су Чжи и других чиновников. Сейчас власть в стране находится в руках начальника Генштаба ВС Мьянмы Мин Аунга Хлаинга. В стране объявлен режим ЧП.