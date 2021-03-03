Умер известный украинский актер Марченко

Иван Марченко умер 1 марта, не справившись с болезнью. За два дня до смерти ему исполнилось 44 года.

Ушел из жизни известный украинский актер Иван Марченко. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба студии дубляжа LeDoyen Studio, где актер работал.

Артист умер 1 марта, за два дня до смерти ему исполнилось 44 года.

«После длительной отчаянной борьбы со страшной болезнью нас покинул талантливый актер, режиссер и прекрасный человек Иван Марченко. Светлая память. Нам тебя будет очень не хватать», — сказано в сообщении.

Иван Марченко был актёром Национального академического театра русской драмы им. Леси Украинки в Киеве. Известен своими ролями в таких проектах, как Ментовские войны. Одесса, Сваты-6, Родные люди и др.