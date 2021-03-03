Ученые узнали, сколько сохраняется иммунитет у переболевших коронавирусом

Иммунитет у переболевших коронавирусом сохраняется в течение девяти-десяти месяцев. Об этом сообщают шведские и финские ученые, передает Yle.

По словам главного инфекциониста медицинского округа Хельсинки и Уусимаа HUS Аско Ярвинена, повторный позитивный результат зачастую является рецидивом болезни.

«Исследования среди повторно заразившихся показали, что в основном речь идет о продлившемся процессе заражения первоначальным вирусом», — пояснил Ярвинен. Он также уточнил, что повторное заражение COVID-19 чаще всего протекает в более легкой форме. Заразиться вновь рискуют зачастую люди с ослабленным иммунитетом.

По последним данным, в мире уже более 115 млн зараженных коронавирусом, умерли более 2,5 млн человек.