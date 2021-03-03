Специальная оценка условий труда: что надо знать

СОУТ – специальная оценка условий труда. Это комплекс процедур, позволяющих выявить опасные особенности, способные негативно повлиять на здоровье сотрудников. Выполняться проведение СОУТ должно сотрудниками специализированной уполномоченной государством организации.

Когда и кому можно поручить СОУТ

Каждый работодатель должен выполнять такую оценку труда раз в 5 лет. В некоторых ситуациях – например, когда создаются новые рабочие места, приходится проводить СОУТ внепланово. Специальная оценка условий труда организации оплачивается работодателем.

Не имеет значения, какого размера предприятие, в какой области оно работает – без спецоценки почти всех рабочих мест не обойтись. Оценке не подлежит должность руководителя компании.

Именно от результатов этого мероприятия зависит, на какие компенсации могут рассчитывать сотрудники фирмы.

Как классифицируются условия труда по степени вредности

Всего четыре разных типа условий труда:

Оптимальные. В этом случае на сотрудника никак не влияют особенности труда, он остается полностью работоспособным, никакого вреда здоровью не причиняется.

Допустимые. Уровень вредных особенностей производства не выше установленных нормативов. Сотрудник быстро восстанавливается.

Вредные. Уровень ВО выше установленных нормативов.

Опасные. Воздействие вредных особенностей производства может угрожать жизни работников.

Каковы расходы на проведение оценки

Оплата определяется в индивидуальном порядке. Сумма зависит от нескольких факторов. Первый – число мест, подлежащих оценке. Второй – используемая техника и особенности технологических процессов. Также во внимание принимается объем необходимых исследований.

Как проводится подготовка к проведению СОУТ

На предприятии создается специальная комиссия для проведения оценки. В ее состав могут войти работодатель или его представители, члены профсоюза. Приказом работодателя утверждается состав и последующая деятельность комиссии.

На следующем этапе утверждается список рабочих мест, где будут проведены мероприятия. Финальный этап – выбор исполнителя. Это сторонняя экспертная организация, которая может оценить условия труда.

Почему стоит обратиться в компанию «Гермиона»

У сотрудничества с этой организацией есть свои преимущества:

Надежность. СОУТ в Москве пройдет в полном соответствии с существующими законами.

Высокий уровень профессионализма. У специалистов высокая квалификация и есть опыт проведения соответствующих процедур.

Цена адекватная.

Оценка условий труда будет произведена оперативно и корректно – можете в этом не сомневаться.