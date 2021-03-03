Система тросиков Wireality сделает виртуальные предметы реальными и осязаемыми

Уже достаточно многочисленный арсенал технических средств для имитации тактильных ощущений в виртуальной реальности пополнился оригинальной новинкой. Технология под названием «Wireality» – это разработка команды исследователей из Университета Карнеги-Меллона (США). Они решили использовать массу собственного тела человека и систему тросиков с контролем натяжения, чтобы дать рукам пользователя новые возможности в ВР.



Система Wireality крепится на плечи оператора, его тело становится опорой для системы из десятков тонких нитей. Они тянутся от плеч к рукам, крепятся на каждый палец, ладонь и запястье. Тросики имеют отдельные механизмы натяжения, управляемые общим контроллером, который, в свою очередь, работает в паре с гарнитурой ВР.

Когда пользователь свободно перемещается в ВР, натяжения на тросиках нет. Но когда он упирается в препятствие и начинает ощупывать его или пытается взаимодействовать с виртуальным объектом, система активируется. Воспринимается это как невозможность или сложность «продавить» пальцем поверхность виртуального объекта, так как механизм натяжения противодействует силе пальца. Это ощущение отличается в каждой точке соприкосновения руки и объекта, что и порождает иллюзию ощупывания настоящего, твердого и прочного предмета.

Разработчики говорят, что наловчились создавать имитацию даже сложных рельефов, с Wireality пользователь сможет на ощупь изучать строение скульптур или механизмов. В то же время область оперирования ограничена пространством прямо перед собой, система тросов не позволяет выполнять акробатические трюки. Вес прототипа составляет 273 грамма, но непосредственно на руках находится всего 11 грамм, поэтому они не устают. О цене и сроках поступления в продажу говорить рано, но себестоимость прототипа составила порядка $50, что указывает на потенциальную дешевизну и доступность таких устройств.