Сенат утвердил Джину Раймондо министром торговли США

Сенат утвердил губернатора Род-Айленда Джину Раймондо главой министерства торговли США – ведомства, которое неоднократно вступало в споры с Китаем во время предыдущей администрации.

Ее кандидатуру поддержали 84 сенатора, 15 проголосовали против.

Демократ Раймодно, которую на эту должность предложил президент Джо Байден, будет курировать министерство торговли и его различные бюро, где работают около 46 тысяч человек.

На слушаниях по ее утверждению Раймондо пообещала защищать американские телекоммуникационные сети от китайских компаний.