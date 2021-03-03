Помоги Сайту бесплатно! Подпишись на нас в - Google-news
«  
  »

Сенат утвердил Джину Раймондо министром торговли США

Ранее Раймондо пообещала защищать американские телекоммуникационные сети от китайских компаний

Сенат утвердил губернатора Род-Айленда Джину Раймондо главой министерства торговли США – ведомства, которое неоднократно вступало в споры с Китаем во время предыдущей администрации.

Ее кандидатуру поддержали 84 сенатора, 15 проголосовали против.

Демократ Раймодно, которую на эту должность предложил президент Джо Байден, будет курировать министерство торговли и его различные бюро, где работают около 46 тысяч человек.

На слушаниях по ее утверждению Раймондо пообещала защищать американские телекоммуникационные сети от китайских компаний.

3 марта, 2021 | Category: Новости, США Обсудить на форуме сайта ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  