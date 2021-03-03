Рози Хантингтон-Уайтли снялась обнаженной для глянца

33-летняя Рози Хантингтон-Уайтли стала новой героиней журнала Elle — модель приняла участие в фотосессии, в которой позировала обнаженной, и дала изданию интервью.

Звезда рассказала о жизни со своим 53-летним возлюбленным Джейсоном Стэтхемом и призналась, что в их отношениях не всегда все гладко.

Я не могу сказать, что все всегда идеально. Это не так. Но мы делаем усилия, мотивируем друг друга, когда нам нужно разобраться в наших проблемах,

— призналась она.

Три с половиной года назад модель и актер стали родителями — у пары родился сын Джек. Как призналась в интервью Рози, после родов ее тело изменилось, но она это полностью приняла.

Мне 33 года, и я начинаю видеть морщины. Да, возможно, многие вещи уже не сидят на мне так, как сидели до рождения ребенка, но я нормально к этому отношусь. Разумеется, я знаю себя, и чем старше я становлюсь, тем больше понимаю, что идея, что я должна выглядеть каким-то определенным образом, кажется мне все более неверной,

— сказала модель.

В прошлом году Рози и Джейсон вернулись в Великобританию из США, где они жили в последнее время. Модель говорит, что всегда хотела вырастить детей на своей родине и дать им местное образование.

Ее утро начинается довольно рано, несмотря на то что она любит поспать.

Если мне повезет, Джейсон принесет мне матча латте в постель,

— говорит она.

Затем она завтракает с сыном и отводит его в детский сад. А потом отправляется на пробежку в парк, где бегает, слушая мотивационные подкасты.

К своим 33 годам Рози добилась очень многого. Помимо успешной модельной карьеры и большого числа рекламных контрактов, у нее есть и другие проекты. Более девяти лет она сотрудничает с брендом Marks & Spencer, причем не только как его лицо, но и как дизайнер. За время совместной работы с маркой было продано более 17 миллионов экземпляров нижнего белья и спортивной одежды из ее линейки. А этой весной появится ее первая коллекция обуви, созданная для итальянского обувного бренда Gia Couture. Есть у нее и своя марка косметики Rose Inc, которую она запустила в 2018 году.

Она отметила, что всегда хотела быть больше, чем просто моделью. И это ей удалось.

Я помню, как давала интервью, и меня спросили, являюсь ли я контрол-фриком. И я была поражена, потому что подумала, что я вообще никогда не буду считать себя помешанной на контроле. Вообще-то мне нравится, когда люди вокруг меня делают что-то свое, но мне не нравится управлять людьми на микроуровне. В глубине души я верю, что вы сами управляете своей судьбой, своим настроением, своим успехом,

— заключила она.