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Роскошный образ Аманды Сейфрид поразил поклонников

Роскошный образ Аманды Сейфрид

Знаменитая актриса Аманда Сейфрид посетила «Золотой глобус 2021» и выглядела на публике потрясающе. Фото знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

Отмечается, что звезда выбрала для онлайн-включения длинное коралловое платье со шлейфом от Oscar De La Renta.

Наряд стал настоящим воплощением старого голливудского гламура с приталенным лифом и широкой юбкой. Украшали платье розы ручной работы, выполненные в виде шали от плеча до плеча. Цветы были собраны из лепестков, на каждом из которых делалось индивидуальное тиснение.

Образ знаменитость дополнила легким макияжем и прической, тоже выполнены в стиле старого Голливуда. Из аксессуаров на ней были только золотая цепочка и сережки.

Перед началом шоу Аманда дала интервью, в котором призналась, что причина, по которой она выбрала этот наряд, — цветы, ведь они очень солнечные и весенние, и ей приятно носить их, ведь она чувствую себя очень гламурно и красиво.

3 марта, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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