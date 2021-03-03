Полиция Капитолия усилит меры безопасности «на основании разведданных»

В Капитолии США в Вашингтоне и вокруг него будут усилены меры безопасности. Такое решение полиция Капитолия приняла на основании полученных разведданных, говорится на странице ведомства в сети микроблогов Twitter.

В заявлении подчеркивается, что были предприняты «немедленные шаги по укреплению системы безопасности» на предстоящие несколько дней, включая 4 марта. Кроме того, к охране порядка в Вашингтоне привлекут дополнительный личный состав полиции и Нацгвардии и выставят ограждения вокруг здания Конгресса. Также дополнительные силы будут охранять местные аэропорты и вокзал для гарантии безопасного передвижения конгрессменов.

Как отмечают СМИ, разведданные могут касаться планов сторонников теории заговора QAnon. По их мнению, 4 марта должен быть инаугурирован экс-президент Дональд Трамп, поскольку до 1933 года президентские инаугурации проходили в этот день.