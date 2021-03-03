История

Культура

Общество

Политика

Экономика

Новости

Видео Помоги Сайту бесплатно! Подпишись на нас в - Google-news



Эмбер Херд не уволили из «Аквамена 2», несмотря на петиции фанатов Определен срок гибели всего живого на Земле — НАСА » Папа римский предрек новый Всемирный потоп Всемирный потоп, описанный в Библии, может повториться из-за повышения общемировой температуры и таяния ледников, считает Папа римский Франциск. По его словам, археологи подтвердили реальность некоторых событий, описанных в Библии, в том числе Всемирного потопа. Теперь эта катастрофа может повториться. Эти его слова передал капеллан тюрьмы города Падуя дон Марко Поцца в своей книге «О пороках и добродетелях», написанной на основе бесед с понтификом. Отрывок из книги опубликовала газета Corriere delle Sera. Напомним, в конце февраля Совбез ООН признал изменение климата серьезнейшей угрозой для мировой безопасности.