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Папа римский предрек новый Всемирный потоп

Всемирный потоп, описанный в Библии, может повториться из-за повышения общемировой температуры и таяния ледников, считает Папа римский Франциск.

По его словам, археологи подтвердили реальность некоторых событий, описанных в Библии, в том числе Всемирного потопа. Теперь эта катастрофа может повториться. Эти его слова передал капеллан тюрьмы города Падуя дон Марко Поцца в своей книге «О пороках и добродетелях», написанной на основе бесед с понтификом. Отрывок из книги опубликовала газета Corriere delle Sera.

Напомним, в конце февраля Совбез ООН признал изменение климата серьезнейшей угрозой для мировой безопасности.

3 марта, 2021 | Category: Мир, Наука, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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