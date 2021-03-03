Помоги Сайту бесплатно! Подпишись на нас в - Google-news
«  
  »

Открытие ученых: коронавирус, проникая в клетки сердечной мышцы, начинает их «убивать»

Новое открытие о коронавирусе сделали ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе. Они попытались объяснить связь COVID-19 с сердечными заболеваниями и пришли к пугающим выводам, материал опубликован в журнале JACC: Basic to Translational Science.

Используя стволовые клетки для создания материала, моделирующего сокращение сердечной ткани человека, ученые выяснили, что коронавирусная инфекция, проникая в клетки сердечной мышцы, начинает размножаться и убивать клетки, разрушать отдельные мышечные волокна, ответственные за сокращение сердечной мышцы.

Более того, при коронавирусе нарушается правильная функция макрофагов, моноцитов и дендритных клеток.

Коронавирус настолько коварен, что проблемы с сердцем в будущем могут возникнуть даже у молодых людей, переболевших легкой формой коронавируса, подчеркивают ученые.

3 марта, 2021 | Tags: | Category: Наука, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  