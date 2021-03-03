Открытие ученых: коронавирус, проникая в клетки сердечной мышцы, начинает их «убивать»

Новое открытие о коронавирусе сделали ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе. Они попытались объяснить связь COVID-19 с сердечными заболеваниями и пришли к пугающим выводам, материал опубликован в журнале JACC: Basic to Translational Science.

Используя стволовые клетки для создания материала, моделирующего сокращение сердечной ткани человека, ученые выяснили, что коронавирусная инфекция, проникая в клетки сердечной мышцы, начинает размножаться и убивать клетки, разрушать отдельные мышечные волокна, ответственные за сокращение сердечной мышцы.

Более того, при коронавирусе нарушается правильная функция макрофагов, моноцитов и дендритных клеток.

Коронавирус настолько коварен, что проблемы с сердцем в будущем могут возникнуть даже у молодых людей, переболевших легкой формой коронавируса, подчеркивают ученые.