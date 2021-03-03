Определен срок гибели всего живого на Земле — НАСА

Ученые НАСА и Университета Тохо в Японии выяснили, что Земля потеряет богатую кислородом атмосферу в следующий миллиард лет, что станет причиной гибели почти всего живого на планете. Срок существования биосферы был определен благодаря моделированию, результаты которого опубликованы в журнале Nature Geoscience.

Исследователи создали симуляцию Земли с учетом таких факторов, как климат, геологическая активность, биологические процессы и активность Солнца. Оказалось, что по мере того, как Солнце будет становиться горячее, содержание углекислого газа в атмосфере начнет падать из-за поглощения тепла молекулами диоксида углерода и их разрушения. Озоновый слой также исчезнет.

Когда уровень углекислого газа упадет ниже критического значения, что займет примерно 10 тысяч лет, растения больше не смогут поддерживать процесс фотосинтеза и вымрут. Кислород в атмосфере также снизится, что станет губительным для всех сухопутных и морских животных. Вместе с тем начнет выделяться метан, что ускорит исчезновение живых существ. На Земле останутся лишь анаэробные микроорганизмы, что похоже на биосферу до появления сложных организмов.