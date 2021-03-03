Немое кино: подборка лучших фильмов мира

Объяснить сюжет с помощью диалогов и картинки – просто, но как с этой задачей справлялось немое кино? О самых интересных секретах старых фильмов – читайте в нашем материале.

Редакция подготовила для вас подборку немых фильмов, которые можно посмотреть вечером.

Немое кино – это общее название кинематографа, когда фильмы были без синхронно записанного звука. Отсутствие устной речи тогда было не препятствием, а катализатором поиска новых возможностей:

дополнение сюжета титрами;

характерный вид пантомимы;

экспериментальные средства монтажа.

Становление кинематографа во Франции связано с именем братьев Огюста и Луи Люмьеров. Все их фильмы были сняты неподвижной камерой. Первый публичный показ кино состоялся 28 декабря 1895 года на бульваре Капуцинов в Париже. Зрители смогли увидеть 10 фильмов, общей продолжительностью 20 минут.

Длина первых немых фильмов составляла 50 футов, это чуть больше 15 метров, и они длились меньше минуты экранного времени.

Специфическая особенность немых фильмов – это титры, которые появились не сразу, они воспроизводили реплики персонажей или даже комментировали то, что произошло на экране. Интересный факт, сначала фильмы продавались для проката без вмонтированных титров – прокатчик получал только текст, который мог напечатать и вставить в фильм на свое усмотрение.

На сегодня сохранилось не более 25% немых фильмов, созданных в ту эпоху, ведь с появлением звука в кино большинство прокатчиков сочли бесполезным хранение немых кинолент. Поэтому большинство из них утилизировали.

5 причин, почему стоит посмотреть немое кино:

Немое кино – это уникальная возможность окунуться в историю кинематографа.

Оно может показать, как просто и легко понять сюжет без слов.

Это атмосферно и колоритно.

Немое кино подарит яркие эмоции.

Кино без слов научит чувствовать, наблюдать и замечать мелочи.

Возможно, после просмотра немого кино вы по другому будете воспринимать современные киноленты.

Подборка немого кино, которое стоит посмотреть:

Среди нашей подборки есть полнометражные и короткометражные немые фильмы.

«Страница безумия», 1926 год

Сюжет фильма происходит в психиатрической больнице. Бывший моряк решил устроиться сторожем в больницу, где находилась его душевнобольная жена. Она попала в клинику после попытки утопить их дочь.

«Малыш», 1921 год

Первая в карьере Чарли Чаплина полнометражка, где он выступил продюсером, автором сценария, композитором и исполнителем главной роли.

Чарли задумал свое произведение как «серьезный фильм, который под комическими и шутливыми эпизодами скрывал бы иронию и сатиру и вызвал чувство сожаления».

«Фауст», 1926 год

Режиссер Фридрих Мурнау в 1926 году снял немой фильм по мотивам немецкой легенды о докторе Фаусте, а также одноименной трагедии Гете и пьесы Кристофера Марлоу «Трагическая история доктора Фауста».

«Путешествие на Луну», 1902 год

Короткометражное немое кино, которое пародирует сюжеты романов Жюля Верна «С Земли на Луну» и Гербетра Уэллса «Первые люди на Луне».

Еженедельник The Village Voicе отметил, что кинолента входит в 100 самых выдающихся фильмов.

«Безопасность прениже всего!», 1923 год

Комедийное немое кино 1923 года. Фильм стал наиболее известен благодаря сцене, где один из главных героев висит над городом на стрелке часов.