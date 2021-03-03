Минторг США назвал компании, попавшие под торговые санкции против РФ

Минторг США назвал 13 компаний, на которые распространяются торговые санкции за «поддержку российской программы оружия массового уничтожения».

В список вошли девять компаний из России, три из Германии, одна из Швейцарии. Кроме того, санкции введены также против 27-го научного центра Минобороны России.

По условиям ограничений, любые операции, связанные с экспортом продукции этих компаний в США, подпадают под режим лицензирования «с презумпцией отказа». Кроме того, под санкции могут попасть лица, связанные с этими компаниями.