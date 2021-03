Меган Маркл получила крупную денежную компенсацию по делу против британских таблоидов

История

Судебные разбирательства 39-летней Меган Маркл с британским таблоидом Mail on Sunday по делу о нарушении конфиденциальности длились довольно долго и стоили герцогине немалых нервов и… денег. Однако Высокий суд Лондона встал на сторону Меган и признал издание виновным. А вчера он вынес еще одно решение в ее пользу — суд постановил, что издателю таблоида предстоит выплатить герцогине 625 тысяч долларов в качестве промежуточного платежа за судебные издержки. Всего же ожидается, что герцогине оплатят около 90% ее юридических расходов, что составляет около 1,88 миллиона долларов. Будут ли удовлетворены другие требования Меган Маркл, чтобы издания Mail on Sunday и Mail Online принесли ей извинения на своих первых полосах, а издательский дом Associated Newspapers передал или уничтожил любые копии ее письма отцу, пока неизвестно. Очередные слушания состоятся в конце апреля или начале мая. Напомним, что издание Mail on Sunday опубликовало отрывки личного письма Меган Маркл ее отцу Томасу, которое она написала ему через три месяца после своей свадьбы с принцем Гарри (сам Томас на торжестве не присутствовал). В нем Меган пыталась наладить отношения с отцом и просила не порочить ее честь в СМИ. Правда, за очередной победой герцогини в тяжбе против средств массовой информации последовали новые неприятности. На этот раз масла в огонь подлило издание The Times, которое опубликовало статью об издевательствах Меган над своими помощниками. Герцогиня через своего представителя назвала эту историю клеветой и ложью.