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Маск построит новый город в Техас

Маск построит новый город в Техасе

Фото: Reuters

Изобретатель, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск построит новый город в Техасе. По его словам, город будет называться Старбейз.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter .

Известно, что по площади этот город будет значительно больше  Бока-Чика, где находится космодром SpaceX. Кроме того, в Старбейз будут «очень» хорошо относиться к собакам.

В конце 2020 Маск переехал из Калифорнии в Техас. Ранее предприниматель заявил о готовности распродать все свое имущество ради строительства города на Марсе. Маск уверен, что человечеству важно стать космической цивилизацией и межпланетным видом.

«Для строительства города на Марсе потребуется много ресурсов», — отметил он.

3 марта, 2021 | Tags: | Category: Новости, США Обсудить на форуме сайта ﻿
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