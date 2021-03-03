Какие вопросы задавать на собеседовании

Каждый работодатель, перед приемом на работу нового сотрудника, проводит собеседование на соответствие кандидата должности. После обязательного приветствия обеих сторон, начинается беседа, в ходе которой стандартными вопросами являются:

предыдущее место работы;

должностные обязанности;

образование и опыт работы;

владение иностранными языками и уровень;

причина увольнения;

уточнение данных из резюме.

Обязательные вопросы

Обязательные вопросы перед собеседованием формирует рекрутер по кадрам, они различаются по специфике должности и компании. Специальные вопросы для инженера и devops инженера должны отличатся https://indigo.co.ua/blog/devops-inzhener-kak-im-stat. Но есть одинаковые для всех, которые могут характеризовать человека как специалиста.

Самопрезентация

Предложение рассказать о себе у многих кандидатов может вызвать затруднения, а работодатель, прослушав самопрезентацию за несколько минут, определит для себя ценности жизни и приоритеты будущего сотрудника.

При этом нужно обращать внимание на логику ответов, поведение и речь, на чем заостряется внимание собеседник.

Об уходе с прежней работы

Вопросы об уходе с прежней должности могут сказать многое. Критика бывшего начальства и коллег, с перечислением подробностей, касающихся конкретной компании открывают конфликтность. Разглашение в момент разговора конфиденциальной информации об организации, является сигналом о том, что такой сотрудник может передавать секретные данные конкурентам.

Определенный, положительный ответ свидетельствует о его компетентности. Человек может ответить, что на прежнем месте его не устраивал график работы, неудобно добираться из дома или нет перспектив для карьерного роста. Увольнение с прежнего места работы не говорит о том, что он не справлялся с обязанностями. Возможно, специалист попал под сокращение или был уволен из-за ликвидации предприятия — все это необходимо проверять.

Ожидаемая заработная плата

Указание оплаты, увеличенной на 5-10% больше, чем прежняя – говорит о реальной оценке способностей соискателя. Указывая низкую заработную плату, кандидат не уверен в себе или не имеет опыта работы, нуждаясь в срочном трудоустройстве и соглашаясь на низкий уровень оплаты.

Обратите внимание, что многие специалисты с большим опытом работы рассчитывают на 25-30% повышения.

О сроке поиска

Такой вопрос помогает понять, заинтересованность в работе, как часто она менялась и востребованность на рынке труда как профессионала. Если он в поиске несколько месяцев, это может говорить о завышенных требованиях других работодателей, либо самого кандидата.

Оправдывается поиск в течение длительного времени, если он ищет более подходящую должность, находясь на прежнем месте работы, и анализирует все вакансии, или же получает отказы в связи с отсутствием рабочих мест.

О слабых и сильных сторонах

Ряд таких вопросов необходим работодателю для дополнения выводов о будущем коллеге. Важно следить за тем, как человек ведет себя во время собеседования, грамотная ли у него речь и что он говорит о себе.

Положительными ответами считаются позиционирование слабых сторон как ступеней для дальнейшего карьерного роста и повествование о том, какие сильные черты характера помогли преодолеть рабочие проблемы.

Нестандартные вопросы

Кроме обычных, есть и необычные вопросы для беседы, для откровенного разговора:

отношение к переработкам;

что делает бизнес аналитик для успешного развития компании (для специалистов в этой сфере);

что нужно для более качественной работы;

начальник поручил работу, не входящую в обязанности и т.д.

Каждый работодатель вправе составить свой список вопросов или поручить это специалисту по кадрам. Но некорректно спрашивать о личной жизни, национальности, религиозных убеждениях.

С помощью нестандартных вопросов оцениваются способности кандидата в области оперативного мышления в стрессовых ситуациях, и, сопоставив все вышесказанное, работодатель принимает важное решение о приеме на работу или отказе.