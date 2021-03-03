Instagram удалил 530 аккаунтов, которые пытались запугать россиян перед акциями за Навального

Сотрудники Facebook обнаружили в принадлежащем компании сервисе Instagram сеть аккаунтов, которая занималась отвлечением пользователей от акций протеста в поддержку Алексея Навального в январе 2021 года и запугиванием тех, кто планировал в них участвовать. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в «Медузу».

Всего в феврале 2021 года из Instagram удалили 530 фейковых аккаунтов, которые занимались «отравлением хэштегов» и «отравлением геотегов». Иначе говоря, они массово публиковали нерелевантные посты под хэштегами и геотегами, которые использовали (или планировали использовать) протестующие. Хотя бы на один такой аккаунт было подписано около 55 тысяч пользователей.

В частности, боты публиковали мемы с критикой протестов, утверждением, что на акции выходит большое количество несовершеннолетних, а также рекламу женской одежды и сумок, отмечают в Facebook. К этим мемам и постам прикрепляли хэштеги #Путинуходи, #23января и #СвободуНавальному, а также геотеги Красной площади и мест, где планировали собраться протестующие в Москве и Санкт-Петербурге.